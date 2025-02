Bart Wellens boos over wat hij ziet op WK veldrijden: "Echt een blaam voor de UCI"

Het WK veldrijden leverde zaterdag al een mooie strijd op bij vrouwen junioren en elites. Toch was een probleem in de materiaalpost een gespreksonderwerp.

Op het zware en modderige parcours in Liévin willen de renners graag elke ronde wisselen van fiets. Maar dat leverde voor sommigen wel problemen op, want de hogedrukreinigers in de materiaalpost weigerden dienst.

Een leiding van de hogedrukreinigers was vrijdagnacht bevroren geraakt, waardoor die niet werkten. Mecaniciens moesten aan de slag met emmers water en sponzen om de fietsen van hun renners weer schoon te krijgen.

Wellens geeft UCI een veeg uit de pan

"Ik was daarnet zelf eventjes in de materiaalpost en ik dacht: 'Wat een onprofessioneel gedoe is dit.' Dit is echt een blaam naar de UCI toe", spaarde Bart Wellens zijn kritiek voor de internationale wielerunie niet bij Sporza op VRT1.



"Dit soort taferelen vind ik niet kunnen op een WK veldrijden." Ook voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout fronste zijn wenkbrauwen. "Dit is een van de mooiste WK-omlopen van de laatste jaren. Maar wat we in de materiaalpost zien, is heel jammer."

De UCI zou zondag alle hogedrukreinigers in de materiaalpost vervangen door nieuwe exemplaren, dat bevestigde ook UCI-topman Peter Van Den Abeele. Hopelijk kunnen Van Aert en Van der Poel dus zo veel wisselen als ze willen.