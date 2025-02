Cant beste Belgische op het WK, Vanthourenhout is lovend: "Al die goede eigenschappen had ze"

Op haar laatste WK is Sanne Cant beste Belgische geworden op de negende plaats. Daar was ze uiteraard heel tevreden mee.

Op haar laatste WK veldrijden moest Sanne Cant met rugnummer 13 rijden. "Ik had nog nooit met dat nummer gereden en wou het ondersteboven hangen. Maar blijkbaar staan daar boetes op. We hebben dat dan maar zo gelaten", zei ze achteraf bij Sporza.

Ongeluk bracht het haar niet, want ze eindigde dus als negende en beste Belgische op het WK. "Daar ben ik heel tevreden mee. Vorig weekend had ik een echt slecht gevoel. Nu viel alles in zijn plooi: mijn benen waren goed en ik had een goed ritme te pakken."



"Ik wou met een goed gevoel afsluiten en ik ben blij dat dat met een top 10-notering is", zei de drievoudige wereldkampioene nog. Cant hangt eind februari in Oostmalle haar fiets op 34-jarige leeftijd aan de haak.

Vanthourenhout lovend over Cant

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout stak nog een lofzang op over de afscheidnemende Cant. "Zij heeft het Belgische vrouwenveldrijden op de kaart gezet. "Het WK-duel met Marianne Vos (in 2017) zal iedereen blijven onthouden.

"Maar voor mij als bondscoach zijn Valkenburg (2018) en Bogense (2019) in het bijzonder heel mooie herinneringen. Sanne was altijd 100 procent dag in dag uit bezig met haar job. Ze was ook eigenzinnig en heel kritisch voor zichzelf, soms zelfs té. Allemaal goede eigenschappen die een topsporster nodig heeft."