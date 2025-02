De Clercq weet hoe rampstart Van Aert vermeden kon worden: "Maar hij wilde niet"

Met een tweede plaats van Wout van Aert en een derde plaats van Thibau Nys pakten de Belgen twee medailles op het WK veldrijden. Toch baalde bondscoach Angelo De Clercq achteraf.

Een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwam er nooit op het WK veldrijden. Van Aert werd opgehouden bij de start en werd naar de 37ste verwezen. En dat al op 45 seconden van Mathieu van der Poel. En dus werd zilver het hoogst haalbare.

"Ik denk dat er niet meer in zat", zei bondscoach Angelo De Clercq achteraf in de studio van Sporza. "Het is heel jammer dat we geen duel gekregen hebben. Het slechts mogelijke scenario is uitgekomen bij de start. Dat is wel jammer."

Vierde startrij nekt Wout van Aert op WK veldrijden

"We wisten dat het heel moeilijk zou worden, zeker vanop die vierde startrij. Alles moest kloppen en dat was niet het geval. Heel jammer dat Wout als 17e eindigde in de Wereldbeker. Eentje hoger en er was zoveel meer mogelijk geweest."

Als Van Aert nog één manche meer had gereden in de Wereldbeker, was hij wellicht wel in de top 16 geëindigd en had hij op de tweede rij mogen starten. "Ik heb nog voorgesteld om ook in Hoogerheide te rijden, maar dat wilde hij niet", stelde De Clercq.

"Dat is ook een gevolg van de last minute beslissing om aan de start te komen van het WK. Maar hij heeft er wel voor gevochten en is weer tweede geworden. En achter Mathieu van der Poel is dat geen schande."