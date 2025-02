Mathieu van der Poel pakt zijn zevende wereldtitel: "Maar daar was ik wel heel bang voor"

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol helemaal waargemaakt op het WK veldrijden. De Nederlander evenaart zo het record van Erik De Vlaeminck uit de jaren zeventig.

Geen duel met Wout van Aert door een slechte start, maar daar trok Mathieu van der Poel zich helemaal niets van aan. De Nederlander trok al na een minuut stevig door en liet iedereen achter zich.

"We hebben zaterdag bij de beloften gezien van mijn ploegmakker Tibor Del Grosso dat snel op kop zitten en je eigen ding kunnen doen vaak het beste is. Zeker omdat dit een zeer tricky parcours was, waarbij je vaak moeilijk in je pedalen raakte."

"Mijn start was goed en ik had ook snel een goed gevoel. Ik wilde het gat meteen zo groot mogelijk maken om de achtervolgers te ontmoedigen. Als je zo snel een gat hebt, dan krijg je vleugels", ging Van der Poel verder. "Maar ik was ook heel bang voor een lekke band."

Zevende wereldtitel voor Van der Poel

En in de derde ronde reed Van der Poel ook effectief lek. "Ik reed meteen na de materiaalpost lek en moest een eindje met een lekke voorband rijden. Dat kostte veel energie, daarna was ik heel voorzichtig."

Voor Van der Poel is het dus zijn zevende wereldtitel veldrijden en evenaart hij recordhouder Erik De Vlaeminck. "Zijn record stond al heel lang op de tabellen. Toen ik als prof begon, droomde ik van één wereldtitel. Ik had nooit gedacht om zeven keer wereldkampioen te worden."