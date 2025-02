Nys en Iserbyt willen Van Aert helpen bij de start, maar wijzen ook op probleem

Het grote nadeel van Wout van Aert op het WK veldrijden wordt zijn startpositie. Thibau Nys en Eli Iserbyt willen hem zeker een handje helpen.

Doordat Van Aert amper vijf crossen reed, en slechts drie manches in de Wereldbeker, kon Wout van Aert net geen goede startpositie afdwingen op het WK. De top zestien mag op de eerste twee rijen starten, Van Aert werd 17de in de Wereldbeker.

Daardoor mag Van Aert pas op de vierde rij starten, zijn grote concurrent Mathieu van der Poel werd vierde in de Wereldbeker en mag vanop de eerste rij vertrekken. En dus zal Van Aert meteen aan een inhaaljacht moeten beginnen.

Zelf verwacht Van Aert geen cadeaus van de andere Belgen, maar zij willen hem wel helpen. "We zijn allemaal volwassen mannen die onze plek heel goed kennen", zegt Nys bij Sporza. "Ik zal de eerste zijn die Wout ruimte zal geven als hij die nodig heeft."

Iserbyt ziet probleem bij start Van Aert

Ook Eli Iserbyt wil Van Aert zeker helpen om snel vooraan te geraken. Twee jaar geleden in Hoogerheide deden de Belgen dat al eens. Toen stonden de Belgen allemaal aan één kant en Van Aert aan de andere kant.

Al ziet Iserbyt wel een probleem in Liévin. "De vierde startrij is echt wel ver om iets te kunnen doen vanaf rij 1. Er zitten zeker nog 12 à 13 renners tussen. Maar als we zien dat Wout in het wiel komt, zullen we de deur niet toedoen."