Van der Poel pakt autoritair zijn zevende wereldtitel, Van Aert genekt door bijzonder slechte start

Mathieu van der Poel heeft met veel overmacht zijn zevende wereldtitel veldrijden gepakt. Van Van Aert kwam door een slechte start nooit in aanmerking voor goud, maar hij pakte wel zilver. Thibau Nys mocht als derde mee op het podium.

Wout van Aert moest vanop de vierde starten op het WK veldrijden en dus moest hij geluk hebben dat hij vrije doorgang kreeg. Die kreeg hij niet en Van Aert dook als 37ste het veld in. "Slechtste start van het jaar", zei Paul Herygers erover.

Van der Poel profiteerde van die slechte start van Van Aert en haalde al na een minuut de voorhamer boven. Na één ronde had hij al een voorsprong van 20 seconden op Sweeck, daarachter zaten ook Nieuwenhuis, Vanthourenhout, Orts en Nys.

Bij het ingaan van de derde van acht ronden kwam Van Aert dan toch vooraan aansluiten bij achtervolgers Nys, Vanthourenhout, Sweeck en Nieuwenhuis, al was dat al op meer dan 40 seconden van Van der Poel.

Van der Poel zelf kreeg in die derde ronde ook af te rekenen met een lekke band, maar veel seconden verloor hij er niet mee. De achtervolgers vielen even stil bij het ingaan van de vierde ronde, maar Van Aert versnelde wel.

Van Aert en Nys met Van der Poel op het podium

Nieuwenhuis en Nys verloren door een fietswissel de voeling, maar echt wegrijden deed Van Aert nog niet echt. Dat lukte wel na vijf rondes, Van Aert bouwde een voorsprong uit van zo'n 20 seconden op Nieuwenhuis en Nys. Van der Poel reed wel nog 50 seconden voor Van Aert.

Goud en zilver lagen vast, enkel voor brons was er nog strijd. In de voorlaatste ronde maakte Nys het verschil met Nieuwenhuis en dus pakten er twee Belgen een medaille. Maar de regenboogtrui was wel voor Mathieu van der Poel.

Met de voet van het gaspedaal in de laatste ronde genoot Van der Poel van zijn zevende wereldtitel, een evenaring van het record van Erik De Vlaeminck. Van Aert werd op 45 seconden tweede, Thibau Nys op iets meer dan een minuut derde.