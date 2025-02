🎥 Groot wederzijds respect: Van Aert en Van der Poel zwaaien met lof voor elkaar na WK veldrijden

Een echt duel tussen Van Aert en Van der Poel werd nooit op het WK veldrijden, de twee hebben zelfs nooit in elkaars wiel gezeten. Achteraf was er veel lof voor elkaar.

Er werd een hele week uitgekeken naar een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het WK veldrijden, maar dat kwam er dus niet. Door de slechte start van Van Aert moest hij eerst twee ronden achtervolgen.

Van der Poel pakte zijn zevende wereldtitel veldrijden, Van Aert moest al voor de vijfde keer vrede nemen met zilver achter Van der Poel. Achteraf was er veel wederzijds respect tussen de twee tenoren.

"Het maakt het podium toch mooier als hij er ook op staat", zei Van der Poel over Van Aert bij de studio van Sporza. "Het is altijd een sterke tegenstander, jammer voor hem dat hij op de vierde rij moest starten. Maar het is alleen maar mooi voor het veldrijden dat hij hier bij was vandaag."

Van Aert doet petje af voor Van der Poel

En het respect van Van Aert voor Van der Poel was ook groot. Van Aert deed aan de streep letterlijk zijn petje af voor Van der Poel. "Het is niet voor niets dat ik bij de finish dat gebaar deed", zei Van Aert in de mixed zone.

"Niemand had gedacht dat iemand het record van zeven wereldtitels zou evenaren. Op een bepaalde manier ben ik blij dat ik erbij ben op de dag dat Mathieu dat klaarspeelt. Ik denk dat het zo moet zijn: hij eerste en ik tweede."