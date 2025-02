Adrie van der Poel klapt uit de biecht over het effect van plotse beslissing van Wout van Aert op zoon Mathieu

Het kwam toch over als een hele plotse beslissing van Wout van Aert. Wat zou het doen met Mathieu, dat Van Aert het WK ging rijden? Het blijkt dat deze prikkel Mathieu alleen nog beter heeft gemaakt.

Vader Adrie zag zijn zoon snel de leiding nemen in Liévin en dan weet je dat het niet is om het tempo te drukken. "Blijkbaar was het de juiste tactiek. Op een bepaald moment sloeg hij dan een kloof. En was het behouden rijden. Geconcentreerd blijven. Want het was toch een race waarin je niet te veel foutjes mocht maken", aldus Adrie in Het Laatste Nieuws.

Dat zou voor nervositeit kunnen zorgen, maar van stress is er allicht geen sprake meer bij Mathieu. Mogelijk treedt er ook een gewenning op na het afwerken van zovele kampioenschappen. "Ik weet niet of het op den duur went. Maar je leert natuurlijik wel omgaan met een bepaald verwachtingspatroon. 'Doe gewoon je ding zoals elke andere crosss, joh', probeer ik hem al van jongs af bij te brengen."

Van der Poel-clan supertrots

Je ding doen komt voor Mathieu neer op zeven keer wereldkampioen worden. Wat een waanzinnig palmares heeft hij al bij elkaar gereden. "Dit mogen we echt niet als normaal gaan beschouwen. Je kent ons als rustige, niet al te uitbundige mensen. Maar tuurlijk maakt het 'Matje', mij, ons allemaal supertrots. Niet alleen hierop maar bij uitbreiding op alles wat hij heeft gepresteerd. Daar heb ik diepe bewondering voor."

Van der Poel was al maanden op voorhand torenhoog favoriet in Liévin, maar dan kwam ineens dat nieuws over de deelname van Wout van Aert. "De aanwezigheid van Van Aert heeft 'Matje' extra op scherp gezet. 'Als hij start, is het niet om achtste te worden maar om te winnen', wist hij. Het maakte hem nog geconcentreerder. En dus alleen maar beter."

Volgende WK-parcoursen liggen Mathieu

Met Hulst, Oostende en Hoogerheide als volgende WK-parcoursen lijkt de weg richting de tien wereldtitels open te liggen. "Ja, maar zo werkt het niet", nuanceert Adrie. "'Matje' gaf het zelf al een paar keer aan: dat er ook wel eens een winter zal komen waarin hij niet meer crost. Niet vergeten dat er ook telkens weer een belangrijk voorjaar op de weg op volgt. Dat maakt het steeds weer uitdagend."