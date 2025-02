Er zit nog leven in INEOS: Remco Evenepoel moet het ondervinden, zijn toptijd wordt genadeloos van de tabellen geknald

Terwijl hij zelf nog bezig is aan zijn revalidatie, is Remco Evenepoel een toptijd kwijtgespeeld. Op Strava heeft hij niet langer de KOM op de Tarbena-klim naar Rates.

Bij Tarbena, een gemeente Spaanse provincie Alicante, ligt een beklimming die je naar de Coll de Rates brengt. Het is op deze sectie dat Remco Evenepoel de KOM, ofwel de beste tijd op Strava, in handen had. Het was echter geen onklopbare tijd, want Filippo Ganna is er in geslaagd om nog sneller de klim op te rijden. Het verschil was wel miniem.

Aan het eind van een trainingsrit van 140 kilometer reed Ganna op de beklimming van 4,97 kilometer (aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6%) exact één seconde sneller dan Evenepoel. Jammer voor Remco, die ook van positie 2 naar positie 3 zakt op het stuk dat als 'Benigembla naar Castels' bestempeld wordt. Daar was het met Lennert Teugels een andere Belg die de KOM had.

Ganna overvleugelt Teugels en Evenepoel

Van die tijd is maar weinig overgebleven: Ganna reed maar liefst een minuut en een seconde rapper dan Teugels. De Italiaan had al aangekondigd om zich in 2025 nog meer toe te leggen op het wegwielrennen en het baanwielrennen wat naar de achtergrond te verschuiven. Zijn hard labeur op training laat dan wel het beste verhopen.

Daar zullen ze bij INEOS Grenadiers heel blij mee zijn. De Britse ploeg leek in 2024 een ploeg in verval. Dan is deze opsteker meer dan welkom. Ganna is overigens niet de enige renner die er in de voorbereiding stevig de pees op legt. Ook zijn ploegmaat Egan Bernal gaat serieus tekeer. De klimmer doet dat dan weer in zijn thuisland Colombia.

Bernal stoomt zich klaar voor het rondewerk

Egan Bernal pakte de KOM op Belisario-Patios, één van de zwaarste beklimmingen in Colombia. Zo stoomt hij zich klaar voor het nieuwe wegseizoen, maar het is nog niet bekend welke grote ronde(n) Bernal zal rijden.