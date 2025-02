Mathieu van der Poel heeft daags na zijn wereldtitel veldrijden de perfecte relaxatie en ontspanning gevonden

Mathieu van der Poel heeft de voor hem perfecte manier gevonden om te ontspannen en te relaxeren na het behalen van een wereldtitel veldrijden. In zijn geval betekent dat de golfbaan opzoeken.

We hadden al kunnen vermoeden dat het voor Mathieu van der Poel geen wilde uitgaansnacht ging worden na zijn zevende wereldtitel in het veldrijden. De familie Van der Poel staat nu niet meteen gekend voor uitbundige uitspattingen. Mathieu had wel verteld dat hij zijn titel thuis even ging vieren en dit wellicht met een glaasje wijn gepaard zou gaan.

Hij zal er gisterenavond wel van genoten hebben en dat doet hij The Day After ook, weliswaar door er alweer een sportieve activiteit aan te koppelen. Mathieu van der Poel is gaan golfen met Yente van Doren, een Belgische professionele golfer. Dat blijkt uit een korte video op Instagram Stories. Net als met zijn veldritcapaciteiten lijkt het met de swing van VDP wel goed te zitten.

Van der Poel vaker op pad met Belgische golfers

Het moet wel frisjes geweest zijn, want Van der Poel droeg een warme muts. Tegelijkertijd scheen het zonnetje wel en dat was voldoende motivatie om de golfbaan op te gaan. Ook zijn gezelschap mag niet verbazen, want Van der Poel vertoeft wel vaker in de kringen met Belgische profgolfers. Zo is hij ook al gaan golfen met Alan De Bondt.

Bij het filmpje op Instagram ontbreken ook de letters ASMR niet. Deze lettercombinatie staat voor Autonomous Sensory Median Response, oftewel een tintelend gevoel. Een variatie op kippenvel, zeg maar. Van der Poel en Van Doren stonden duidelijk te springen om te golfen. Het gevoel wordt als rustgevend ervaren: ideaal om mee te maken een dag na het WK veldrijden.

Van der Poel gaat wellicht ook nog skiën

Van der Poel weet de activiteiten om zich mee te amuseren dus wel uit te kiezen. Waarschijnlijk gaat hij binnenkort ook nog skiën.