Skiën met Thibau Nys en dan knallen op de weg? Van der Poel herbevestigt groot doel: "Vanaf eerste keer er verliefd op geworden"

Dat was het dan, het crossseizoen van Mathieu van der Poel. Ongetwijfeld zal hij ook weer knallen op de weg binnenkort. Liefst dan in de Ronde van Vlaanderen.

Eerst mag de riem er wel af en mag Mathieu van der Poel een vakantieperiode inlassen. In de Sporza-studio in Liévin heeft hij ook al inzicht gegeven in hoe die vakantie er kan uitzien. "De kans is groot dat ik ga skiën. Ik heb gehoord dat Thibau Nys dat ook gaat doen. Misschien moet ik hem vergezellen op skireis", lanceert Mathieu meteen een ideetje.

Dan kunnen ze het allebei al eens over het wegseizoen hebben. Mathieu van der Poel verklapte al iets over zijn programma, maar zijn doelen zijn op de weg vaak hetzelfde. Is er dan met het wegseizoen in aantocht een wedstrijd die hij in 2025 extra aanstipt? "Als ik er één koers moet uitpikken, moet ik er niet lang over nadenken. Dat is de Ronde van Vlaanderen voor mij."

Van der Poel blijft dol op de Ronde

Vlaanderens Mooiste maakt toch wat los bij Mathieu van der Poel, ook nadat hij die koers al drie keer heeft gewonnen. Het kan in 2025 dus zijn vierde zege worden en zo zou hij alleen recordhouder worden. "Vanaf de eerste keer dat ik de Ronde reed, ben ik er verliefd op geworden. Er doet ook ene Tadej Pogacar mee. Die heeft mij daar al is geklopt. Ik zal in topvorm moeten zijn om hem te kunnen volgen."

Van der Poel houdt ook rekening met scenario's die zich in het verleden niet hebben voorgedaan. "Fit aan de start komen, is tegenwoordig misschien wel het belangrijkste. Dat geldt voor elk groot doel dat je hebt. Er zijn een paar ploegen heel sterk geworden in de breedte." Er zijn dus nog andere renners om in de gaten te houden naast Pogacar en Van Aert.

Van der Poel verwacht koers van ver in Vlaanderens Mooiste

"Heel veel ploegen weten dat het heel moeilijk is om te volgen als Tadej gaat", beseft Van der Poel. "Dat maakt het voor de toeschouwer leuk om te kijken, want dat wil zeggen: koers van heel ver."