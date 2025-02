Mathieu van der Poel heeft eigen manier om te genieten en doet aankondiging over de weg: "Ik had nog sneller kunnen rijden"

Op de weg draagt hij 'm niet meer, maar in het veld blijft Mathieu van der Poel de regenboogtrui aantrekken. Hij is een jaar langer wereldkampioen veldrijden.

Het grote verhaal rond het WK in Liévin was uiteraard dat Van der Poel voor de zevende keer wereldkampioen kon worden. "Ik probeer daar voor de wedstrijd niet te veel mee bezig te zijn", licht de heerser van de cross toe bij NOS. "Ik had de hele week wel het gevoel dat ik goede benen had. Dan is het wel fijn toeleven naar zo'n wereldkampioenschap."

Enkel Wout van Aert bleef binnen de minuut van Van der Poel, en de marges hadden nog groter kunnen zijn. "Ik had nog een stuk sneller kunnen rijden, maar het belangrijkste is zo'n kampioenschap is om je materiaal heel te houden. Dat is gelukt. In de laatste ronde heb ik nog drie-vier fouten gemaakt omdat ik gewoon niet meer geconcentreerd aan het rondrijden was."

Van der Poel doet nog geen belofte over WK in Hulst

De zeven wereldtitels staan nu wel degelijk achter zijn naam en dat zijn er evenveel als Erik De Vlaeminck. "In Tabor was dat nog heel ver weg. Of ik er volgend jaar in Hulst bij ben? Dat weet ik nog niet", wil Van der Poel die belofte nog niet maken. "Met alleen recordhouder te zijn ben ik nog niet bezig, ik wil eerst genieten van deze wereldtitel."

Bij het afsluiten van zijn crossseizoen kan Van der Poel ook meteen iets verklappen over zijn wegseizoen. "Op de weg zal ik normaal starten met Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, omdat ik toch een rittenkoers wil rijden voor Milaan-Sanremo. Toen ik Sanremo won, had ik de Tirreno gereden. Ik heb ook aangegeven iets meer te willen koersen op de weg. Dan is zo'n rittenkoers wel handig."

Van der Poel viert wereldtitel met een wijntje

Eerst voldoende genieten maar van zijn zevende wereldtitel in het veldrijden. Dat ging Van der Poel thuis doen met een flesje wijn.