Wout van Aert legt na het WK veldrijden nog een opvallend bezoekje af: hij is met enorm veel trots ontvangen

Wat doet iemand als Wout van Aert nadat hij tweede wordt op het WK veldrijden? Het is ondertussen bekend: naar de frituur gaan.

Na zo'n wereldkampioenschap veldrijden mag de riem er even af. Het veldritseizoen is achter de rug voor Van Aert en nu is het toewerken naar de doelen op de weg. Die liggen nog wel eventjes van hem verwijderd en dus mag hij zich wel iets permitteren. Eén 'folieke', vooraleer hij zich aan een heel strikt voedingsprogramma gaat houden.

De Kempenaar had het in Liévin meer dan behoorlijk gedaan door na een rampzalige start toch nog op "slechts" 45 seconden te eindigen van Mathieu van der Poel. Wel met de wetenschap in het achterhoofd dat hij geen moment in de buurt van de inmiddels zevenvoudige wereldkampioen kwam. Van Aert kon alleszins met een positief gevoel naar huis.

Van Aert stopt voor friet in Deinze

Liévin ligt niet eens zo ver voorbij de grens, al was het wel nog eventjes rijden tot thuis. Er was in elk geval voldoende gelegenheid om ergens te stoppen, als Wout van Aert dat wou. En hij had kennelijk wel zin in een frietje. Van Aert passeerde in 't Friethuisje in Deinze, een frituur met zowel binnen als buiten zitplaatsen beschikbaar.

De eigenaars waren enorm fier om de man over de vloer te krijgen die enkele uren eerder voor Belgian Cycling nog het beste van zichzelf gaf op het WK veldrijden. Ze poseerden dan ook allemaal samen voor een foto op de Facebookpagina van 't Friethuisje. Vooral de eigenaars haalden op die foto hun allerbreedste glimlach boven, blinkend van trots.

Wout van Aert met open armen ontvangen

Het bijhorende zinnetje op Facebook spreekt boekdelen: "Wie hier nu komt een frietje stekken na het WK!" De emoji die eraan wordt toegevoegd, maakt duidelijk dat ze er heel blij mee zijn.