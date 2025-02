Wout van Aert loopt opdoffer op tijdens het WK veldrijden maar hij wordt uit de nood geholpen: "Er zijn nog eerlijke mensen"

Hier heeft hij ze duidelijk nog aan. Na de finish op het WK veldrijden was het voor Wout van Aert toch een kleine opdoffer dat hij zijn sporthorloge kwijt was. Dat zou niet lang duren.

Na het beantwoorden van de vragen van de pers in de mixed zone in Liévin werd Wout van Aert plots benaderd door twee Franstalige jongens. Zij hadden iets bij: zijn sporthorloge. Van Aert vroeg hen waar ze die precies hadden gevonden. Ze begonnen het vervolgens zo goed mogelijk te beschrijven: het moet ergens na een afdaling geweest zijn.

Na de geste van het terugbrengen van die sporthorloge konden die jongens uiteraard niet met lege handen naar huis gestuurd worden. Wout van Aert vroeg hen of ze samen met hem op de foto wilden. Dat deden ze uiteraard maar al te graag en ze haalden er hun breedste glimlach voor boven. Zo was iedereen gelukkig: zowel Wout als de twee kindjes.

Van Aert merkt het pas aan de aankomst

VTM NIEUWS polste nog even bij Van Aert over wat er nu juist gebeurd was met die horloge. Van Aert besefte zelf in eerste instantie niet dat hij die kwijt was. "Neen, ik wou 'm na de finish afdrukken. Toen had ik pas door dat ie weg was." Van Aert moet de horloge tijdens de laatste ronde van het WK veldrijden kwijtgespeeld. Tot die vaststelling kwam hij zelf ook.

Van Aert merkt ook nog iets anders op toen hij voor de camera bezig was met zijn teruggevonden sporthorloge. "Hij heeft een accident geregistreerd. Hier se, emergency contact." Als de horloge van een arm van een renner springt en ergens op de grond terechtkomt, wordt zo'n contact dus ook meteen geregistreerd. Goed om weten.

Van Aert blij met het eerlijke gebaar

Wel een mooi gebaar van de kinderen om die sporthorloge dan terug te brengen naar Van Aert. "Er zijn nog eerlijke mensen. Mooi om te zien."