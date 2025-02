📷 🎥 WK veldrijden hakte er stevig in: Nederlander Pim Ronhaar loopt op krukken

Voor Pim Ronhaar is het WK veldrijden geen succes geworden. De Nederlander loopt zelfs op krukken na enkele valpartijen.

De voorbije weken liep het al niet goed voor Pim Ronhaar. Op het Nederlands kampioenschap pakte hij nog zilver, maar in Benidorm moest hij tevreden zijn met de 22ste plaats. In Maasmechelen gaf Ronhaar op, in Hoogerheide werd hij elfde.

Op het WK in Liévin liep het opnieuw mis voor Ronhaar. De Nederlander kwam meermaals ten val en bezeerde daarbij zijn knie. Ronhaar reed het WK wel nog uit, maar hij werd pas 21ste op ruim 5 minuten van wereldkampioen Van der Poel.

Ronhaar op krukken na WK veldrijden

Op zijn sociale media heeft Ronhaar een update gegeven. "Ik ben afgelopen zondag een paar keer gevallen. Bij één val ben ik een heel harde klap gekregen op mijn knie", schrijft Ronhaar onder meer bij een foto met een grote pleister op zijn knie.

In een video is Ronhaar ook te zien op krukken terwijl hij naar de ingang van een ziekenhuis wandelt. "Gelukkig heb ik geen breuken. Vandaag doen we een echografie. Hopelijk is daar niets op te zien", schrijft de Nederlander nog.

De Exact Cross van woensdag in Maldegem lijkt sowieso te vroeg te komen voor Ronhaar. Zaterdag wordt in Middelkerke de laatste manches van de Wereldbeker gereden, zondag heeft Ronhaar in Lille een derde plaats te verdedigen in de voorlaatste manche van de X2O Badkamers Trofee.