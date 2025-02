📷 En weg is hij: Wout van Aert neemt voor lange tijd afscheid

Twee dagen na het WK veldrijden heeft Wout van Aert zijn laatste training in België afgewerkt. Hij vertrekt naar Spanje om daar verder te werken aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Maandag ging Wout van Aert zes uur trainen met Daan Soete, dinsdagochtend om 10u30 vertrok Van Aert al opnieuw voor een training. Dit keer hield Van Aert het bij een training van 45 kilometer in een anderhalf uur.

"Last one at home for a while", schreef Van Aert op Strava. Dit was dus zijn laatste training op Belgische bodem. Van Aert vertrekt naar Spanje waar hij zich in iets warmere omstandigheden kan voorbereiden op het nieuwe wegseizoen.

Programma Wout van Aert

Over minder dan twee weken staat Van Aert op 17 februari al aan de start van de Clasica Jaen, een Spaanse versie van de Strade Bianche. Van Aert wil er wellicht ook revanche nemen, vorig jaar reed hij op de eerste gravelstrook lek en kwam als allerlaatste binnen.

Twee dagen later zal Van Aert samen met ploegmaats Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot aan de staan start van de Ronde van de Algarve. Daar won Van Aert vorig jaar een rit en werd hij ook zevende in het eindklassement.

Daarna volgt het openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2 maart). Van Aert vertrekt daarna op stage, de E3 Saxo Classic (28 maart) wordt dan zijn eerstvolgende koers.