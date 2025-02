Bart Wellens vreest voor Thibau Nys: "Is hij een toekomstige wereldkampioen?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys stond op het WK voor de derde keer dit seizoen op het podium op een kampioenschap. Na goud op het EK en BK pakte hij nu brons op het WK.

Net als voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel zit ook het veldritseizoen van Thibau Nys erop na het WK. Hij sloot af met een bronzen medaille in Liévin, na de ongenaakbare Van der Poel en zilveren Van Aert.

"Thibau had er alles voor over om deze foto aan zijn muur te kunnen hangen. Dit moest zijn laatste piek worden", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Na de Europese en de Belgische titel was dit zijn laatste doel van het seizoen.

Net als Van Aert begon Nys niet super, maar na de eerste ronde werd hij steeds beter. Volgens Wellens had Nys zelfs met Van Aert mee gekund in de strijd om het zilver, maar het werd dus brons voor Nys.

Kan Nys wereldkampioen worden?

"Is hij nu een toekomstige wereldkampioen? Dat is rap gezegd", stelt Wellens. Van Aert en Van der Poel zijn net 30 jaar geworden en zullen wel nog een aantal jaar doorgaan. Zij maken ook de komende jaren kans op de wereldtitel.

En dan is er ook nog concurrentie in zijn eigen leeftijdscategorie. Verstrynge werd vijfde op het WK, van Del Grosso wordt ook heel veel verwacht. De Nederlander werd al voor de tweede keer wereldkampioen bij de beloften.