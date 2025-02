Na ontdekking van nieuwe hartproblemen: Sep Vanmarcke zegt hoe het nu met hem gaat

In november besliste Sep Vanmarcke om te stoppen als ploegleider bij Israel-Premier Tech. Onder meer omdat er nieuwe hartproblemen ontdekt waren bij hem.

In juli 2023 moest Sep Vanmarcke abrupt een punt zetten achter zijn wielercarrière. Tijdens het BK wielrennen twee weken eerder werden er hartritmestoornissen vastgesteld, tijdens onderzoeken werd er ook littekenweefsel op zijn hart ontdekt.

Eind september vorig jaar moest Vanmarcke nieuwe onderzoeken ondergaan aan zijn hart en werd er voorkamerfibrillatie ontdekt. Dat is een hartritmestoornis waarbij het hart op hol slaat en zeer onregelmatig begint te kloppen.

Vanmarcke hoopt weer te mogen sporten

Vanmarcke moest in november een operatie ondergaan en mocht tijdelijk niet meer sporten. Enkele maanden heeft Vanmarcke nog geen duidelijkheid. "Ik hoop binnen enkele maanden terug wat te mogen sporten", zegt hij nu bij Het Nieuwsblad.

Het is nog altijd afwachten of de operatie die Vanmarcke in november onderging geslaagd is. Op dit moment heeft Vanmarcke geen klachten meer, maar zijn artsen willen geen risico's nemen in het herstel van zijn hart.

Daardoor mag Vanmarcke een lange periode niets doen van sport. Toch hoopt Vanmarcke dat hij volledig kan herstellen en hij snel weer op de fiets kan zitten.