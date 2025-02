Paul Herygers ziet de toekomst niet rooskleurig voor België: "Moeten ons er bij neerleggen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

België heeft voor het tweede jaar op rij geen wereldkampioen in het veldrijden. Paul Herygers ziet ook niet snel beterschap.

Zilver voor De Bruyckere en brons voor Michels bij de beloften en zilver voor Van Aert en brons voor Nys bij de profs. Met die vier medailles moesten de Belgen tevreden zijn op het WK veldrijden. Geen regenboogtrui dus.

Paul Herygers zoekt de reden daarvoor niet bij de nieuwe bondscoach. "Met Sven Vanthourenhout als bondscoach hadden we die gouden medaille ook niet kunnen pakken", zei Herygers bij Sportweekend. "Angelo De Clercq heeft er het maximale uitgehaald."

De Belgen hebben geen Del Grosso (bij de beloften) of Agostinacchio (bij de junioren) rondrijden, maar toch ziet Herygers wel een lichtpuntje met junior Mats Vanden Eynde. Hij werd vijfde, volgens Herygers is hij de toekomst.

Geen opvolgster voor Sanne Cant

Bij de vrouwen is de situatie misschien nog erger. Moors en Verdonschot waren afwezig, maar de afscheidnemende Sanne Cant werd toch weer de beste Belgische met haar negende plaats. "Die gaat inderdaad een gat achterlaten. Er zit niet veel in de wachtkamer en toveren kan niemand."

"Ik heb er ook geen oplossing voor", zegt Herygers wat moedeloos. "Dan moet je je daar op een bepaald moment bij neerleggen en eruit halen wat erin zit." De kans dat België volgend jaar een wereldtitel pakt, is dus klein.