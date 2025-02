Roodhooft zaait twijfel over Van der Poel als crosser: "Een jaartje overslaan?"

Voor de zevende keer werd Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden in Liévin. En toch wordt er opnieuw twijfel gezaaid over zijn toekomst als crosser.

Met zijn zevende wereldtitel veldrijden is Mathieu van der Poel nu samen met Erik De Vlaeminck recordhouder op het vlak van regenboogtruien in het veldrijden. En wellicht zal het ook niet bij wereldtitels blijven.

Van der Poel werd op 19 januari 30 jaar en kan dus nog wel een tijdje meegaan. Zeker omdat de Nederlander zo dominant blijft in het veld. Van zijn laatste 22 crossen won Van der Poel één keer niet, vorig jaar in Benidorm.

Slaat Van der Poel een jaartje over?

"Zijn rapport is heel goed, hé. Maar ooit stopt het en niets is evident", zegt ploegbaas Philip Roodhooft bij Sporza. Bij Alpecin-Deceuninck zaaien ze echter opnieuw twijfel over de toekomst van Van der Poel als crosser.

"Ik zeg niet dat hij nooit eens een jaartje zal overslaan, maar ik ben er zeker van dat dit niet zijn laatste cross ooit geweest is", zegt Roodhooft. Of we de regenboogtrui volgend seizoen in het veld zullen zien, blijft dus afwachten.

Ook dit jaar was er veel onzekerheid over het programma van Van der Poel. Uiteindelijk zette hij elf crossen op zijn programma, maar reed er uiteindelijk maar acht door een ribblessure begin dit jaar.