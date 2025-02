Toptalent van Soudal Quick-Step luistert niet naar Tim Merlier: "Kan verkeerd uitpakken"

Vorig jaar schitterde Paul Magnier enkele keren bij Soudal Quick-Step. Dit jaar wordt hij onder meer kopman in Milaan-Sanremo en mag hij debuteren in de Giro, maar kwam hij ook bewust enkele kilo's bij.

Met vijf zeges in zijn eerste jaar bij de profs deed Paul Magnier het uitstekend bij Soudal Quick-Step. De 20-jarige Fransman won onder meer drie ritten in de Tour of Britain en was ook in de Ronde van Oman aan het feest.

Naast rittenkoersen waagt Magnier zich dit jaar ook aan klassiekers zoals Le Samyn, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Voor de massasprints is Magnier deze winter ook wat kilo's aangekomen.

Magnier slaat advies van Merlier deels af

"Hoeveel zwaarder ik ben? De weegschaal gaf in de winter 79 á 80 kilo aan, zo'n 5 kilo meer dan vorig seizoen. Maar ik hoop voor de start van het seizoen nog wel 1 of 2 kilo te verliezen", zegt Magnier bij In de Leiderstrui.

Die extra kilo's werden hem nochtans afgeraden door ploegmaat Tim Merlier. Merlier probeerde Magnier er op te wijzen dat hij eerst moet focussen op de klassiekers en niet te veel op de sprint. Hij ziet het ook als een mentale kwestie.

"Als er wat kilo's bij komen, weet je dat je ook iets minder goed bergop gaat. Dat was in 2024 juist zijn sterke punt, dus dat heb ik hem ook geprobeerd wijs te maken, dat zo'n overgang verkeerd kan uitpakken. Hij komt nu op een goed evenwicht, hij heeft het wel begrepen", stelt Merlier nog.