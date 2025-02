📷 Die heeft nog een eind te gaan: grote pechvogel uit ploeg van Wout van Aert toont schade na sleutelbeenbreuk

Wout van Aert heeft zijn deel van de pech al gekend, maar er is nog een grotere pechvogel in zijn ploeg. Die luistert naar de naam Dylan van Baarle.

Voor de Nederlander van Visma-Lease a Bike was 2024 een aaneenschakeling van valpartijen en revalidaties. Een crash in de E3 Saxo Classic en in de Dauphiné hypothekeerden zijn seizoen al grotendeels. Van Baarle hoopte in de Vuelta dan nog het beste van zichzelf te kunnen laten zien, maar het kwam ook in de grote ronde tot een opgave.

De bedoeling is ongetwijfeld om dat pechjaar 2024 achter zich te laten en een fortuinlijker 2025 te kennen. Alleen is dat al van meet af aan misgelopen. In de eerste etappe van de Tour Down Under lag Van Baarle op de grond na een valpartij achteraan in het peloton tijdens de bevoorradingszone. Het verdict was keihard: een sleutelbeenbreuk.

Schade bij Van Baarle is zichtbaar

Dat betekent meteen dus verschillende weken herstellen en dat is allesbehalve ideaal met het oog op de klassiekers. We zijn ondertussen twee weken na die opgave in de Tour Down Under. De schade bij Van Baarle is nog steeds zichtbaar. Dat is te zien op een foto op de Instagrampagina van zijn Franse vriendin Pauline Ferrand-Prévot.

Het maakt deel uit van een reeks foto's waaruit blijkt dat Ferrand-Prévot, zelf een begenadigd wielrenster, ook wel mooie tijden beleefd. Het is dus wel niet enkel alleen rozengeur en maneschijn. Op een foto van het ontblote bovenlijf van Van Baarle is duidelijk merkbaar dat de zone van zijn sleutelbeen aan zijn linkerschouder nog gehavend is.

Van Aert zal hopen op fitte Van Baarle in klassiekers

Het wordt duimen dat dit binnen een paar weken toch al beter is. Van Baarle zou een belangrijke pion moeten worden voor Visma-Lease a Bike (en Wout van Aert) in de klassiekers.