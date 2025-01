🎥 Nu al grote zorgen over meesterknecht Van Aert? Belangrijke Visma-pion breekt meteen sleutelbeen: "Dit is een tegenslag"

Wordt 2025 qua blessures een voortzetting van 2024? Bij de ploeg van Van Aert hopen ze vurig van niet, maar Dylan van Baarle heeft wel al zijn sleutelbeen gebroken.

Voor Van Baarle moet dit opnieuw een mentale klap zijn. Hij was al één van de grote pechvogels van Visma-Lease a Bike in 2024, wat voor de hele ploeg een pechjaar was met vele valpartijen. Valpartijen in de E3 Saxo Classic en de Dauphiné en een opgave in de Vuelta deden vorig jaar een groot deel van zijn seizoen in het water vallen.

De renner in kwestie laadde zich tijdens de winter wel op om er weer vroeg tegenaan te gaan in de Tour Down Under. Helaas liep het daar in de openingsetappe al mis. Op 91 kilometer van de aankomst werden achteraan het peloton enkele renners opgehouden in de voorrading. Dat kwam door een valpartij, want aan de linkerkant van de weg lag Van Baarle plots op de grond.

🚴🇪🇸 | Ai, dat ziet er niet goed uit voor Dylan van Baarle... 🤕 De Nederlander komt ten val tijdens de bevoorrading, een vervolg aan zijn pechjaar. 😔 #LaVuelta24





De Nederlander werd weer overeind geholpen, maar maakte wel een aangeslagen indruk. Hij reed de etappe daarna alsnog uit. Inmiddels weten ze bij zijn ploeg al meer en kunnen ze bij Visma-Lease a Bike niet anders dan op sociaal mediaplatform X met slecht nieuws naar buiten komen. "Onderzoeken na de aankomst hebben aangetoond dat Van Baarle zijn sleutelbeen gebroken heeft."

"Hij zal morgen niet van start kunnen gaan", is de logische conclusie bij Visma-Lease a Bike. "Dit is een tegenslag, maar we weten dat Dylan van Baarle een vechter is die sterker dan ooit tevoren zal terugkomen. We kijken nu al uit naar dat moment." Dat zal hij zelf ongetwijfeld ook doen, in de hoop dat we hier niet te lang op moeten wachten.

🇦🇺 #TourDownUnder



Dylan van Baarle was involved in a crash in the final kilometers of today's stage. Examinations after the finish line have revealed that he has broken his collar bone and he will not be able to start tomorrow.

This is a tough setback, but we know Dylan is a…





Het oplopen van een sleutelbeenbreuk is uiteraard niet de manier waarop je aan je seizoen wil beginnen. Wout van Aert moet zich de vraag stellen of hij dit voorjaar wel op de steun van Van Baarle zal kunnen rekenen.