🎥 "Ze koeken erop": twee rensters gediskwalificeerd in cross in Maldegem na opvallend incident

Opvallend moment in de vierde ronde van de Exact Cross in Maldegem. De Nederlandse Manon Bakker en de Belgische Jinse Peeters kregen het met elkaar aan de stok en werden uit koers genomen.

Voor Manon Bakker en Jinse Peeters is de Exact Cross in Maldegem er een met een zwart randje geworden. Bakker en Peeters kwamen in aanraking met elkaar in een bocht, waarbij de Nederlandse met haar hand Peeters van de fiets duwde.

De Belgische renster van De Ceuster-Bouwpunt revancheerde zich door aan de paardenstaart van Bakker te trekken. "Ze koeken erop", zei co-commentator Paul Herygers bij Sporza toen hij de beelden zag.

Peeters en Bakker gediskwalificeerd

"Als ze dat gaan zien in vertraagde weergave bij de jury, dan kan het zijn dat het een gevolg zal krijgen", voorspelde Herygers. En dat gebeurde ook, bij het ingaan van de voorlaatste ronde werden Bakker en Peeters uit koers genomen.

Peeters gunde Bakker geen blik toen ze door de jury aan de kant werden gezet. Ruben Van Gucht gaf meteen advies. "Zoals we toen met Kamp en Iserbyt gezegd hebben. Ze moeten naar elkaar toe gaan, erover praten als grote mensen en het op termijn proberen te vergeten."

Kris Wouters van Crelan-Corendon reageerde al voor de diskwalificatie van Bakker. "Ik heb gezien dat er iets gebeurd is wat niet door de beugel kan. Maar ik laat het aan de jury over om er een beslissing over te nemen." En die greep dus ook in.