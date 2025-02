Laurens Sweeck spoelt minder WK door met nieuwe zege: "Had dit niet verwacht, want..."

Laurens Sweeck heeft in Maldegem zijn zesde overwinning van het seizoen gepakt. In een spannend duel met Eli Iserbyt toonde hij zich de beste.

Geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys meer aan de start, zij hebben een punt gezet achter hun seizoen na het WK veldrijden. En dus mochten de pure crossers nog eens strijden om de zege.

In Maldegem kregen de crossers een bijzonder snel en bochtig parcours, waardoor het een spannende strijd werd met kleine verschillen. Sweeck en Iserbyt reden in de voorlaatste ronde weg, in de laatste ronde toonde Sweeck zich de beste.

Met zijn derde zege in Maldegem evenaart Sweeck recordhouder Sven Nys. "Dat is leuk", zei hij achteraf in zijn flashinterview. "Het was een moeilijke cross, want op kop had je altijd het gevoel dat je vol aan het rijden was."

Sweeck wint in Maldegem na minder WK

"Als je dan achterom keek, dan zag je bijna altijd tien renners in je wiel zitten. Ideaal was dus om in tweede positie te zitten om altijd attent te kunnen mee te schuiven, vanaf de derde ronde ben ik daar redelijk goed in geslaagd."

"Ik had niet echt verwacht om hier te winnen, want zondag (op het WK, nvdr.) was het toch een beetje een tegenvaller in het tweede deel van de wedstrijd." Sweeck kwam in Liévin als tiende over de streep om ruim twee minuten.

"Dit doet dan toch deugd. Ik wilde graag nog één keer winnen en ik ben blij dat ik dat nu al kan afvinken." Voor Sweeck is Maldegem na Essen, Niel, Merksplas, Diegem en Koksijde zijn zesde zege van het seizoen.