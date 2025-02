Niels Albert ziet nieuwe wereldtopper in de cross: "Ik kondig het nu al aan"

Het WK veldrijden is achter de rug en het seizoen zit er ook bijna op. Niels Albert zag een duidelijke trend dit seizoen en voorspelt al wie volgend jaar een grote stap vooruit zal zetten.

Nu Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys zich opnieuw focussen op de weg is het opnieuw aan de pure crossers om zich te tonen. In Maldegem werd al duidelijk dat we nog spannende crossen zullen krijgen.

Volgens Niels Albert heeft dat te maken met de opkomst van de jeugd in het veldrijden. Onder meer Wyseure, Vandeputte en Verstrynge hebben dit jaar een stap vooruit gezet. Er is zo opnieuw een middenveld in de cross.

"De laag net onder de toppers die de cross mee kleurt, die meedoet voor het podium, die maakt dat het elk weekend boeiend is", zegt Albert bij HLN. Ook voor volgend seizoen ziet Albert nog iemand een stap vooruit zetten.

Albert ziet Del Grosso grote stap vooruit zetten

"Ik kondig voor volgend seizoen al Tibor Del Grosso aan", zegt Albert. De 21-jarige Nederlander werd afgelopen weekend voor de tweede keer op rij wereldkampioen bij de beloften. Hij won met bijna een minuut voorsprong.

Del Grosso liet dit seizoen bij de profs al enkele keren van zich spreken. Zo werd hij Nederlands kampioen bij de profs, werd tweede in Koksijde, vierde in Diegem, vijfde in Namen en zevende in Gavere.