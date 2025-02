Niels Vandeputte geeft fout toe na derde plaats in Maldegem: "Daardoor win ik vandaag niet"

Niels Vandeputte heeft zijn slechte WK doorgespoelt met een podiumplaats in Maldegem. Hij miste wel de boot in de strijd om de zege, maar werd wel derde.

In het begin van het seizoen was Niels Vandeputte niet weg te slaan uit de top vier, vorig jaar viel hij zelfs nooit uit de top tien. Maar in 2025 ging het wat minder met Vandeputte, met onder meer een 23ste plaats in Dendermonde en Hoogerheide.

Ook op het WK in Liévin liep het niet van een leien dakje voor Vandeputte, hij moest tevreden zijn met de 14de plaats op bijna vier minuten van Mathieu van der Poel. In Maldegem herpakte Vandeputte zich dus wel.

Concentratieverlies kost Vandeputte de zege

"Het was geen gemakkelijke cross om te rijden", zei Vandeputte nadien. "Het was constant vechten voor je plaats en dat lukte eigenlijk heel goed. Maar door een moment van concentratieverlies in de voorlaatste ronde, verspeel ik mijn kans op de overwinning."

Iserbyt en Sweeck sloegen een kloofje, Vandeputte zat te ver om mee te springen. "Daardoor begin ik al met een achterstand en een paar seconden dichtrijden is heel lastig op een parcours zoals dit", stelde Vandeputte.

"Een uur lang hypergeconcentreerd crossen, is lastig in deze wedstrijden. Maldegem is daar nu een extreem voorbeeld van, er zijn niet veel crossen waar het zo dicht bij elkaar ligt. Maar het blijft wel bijzonder moeilijk."