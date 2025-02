Tadej Pogacar jaagt tegenstanders nog een pak meer schrik aan met informatie over zijn trainingen

De tegenstanders van Tadej Pogacar weten heus wel dat hij een klepper is die op een topdag iedereen kansloos laat. Zijn trainingen geven aan dat Pogacar er zeker nog niet minder op wordt.

Tadej Pogacar praat over zijn trainingen in de Petter Attia Drive Podcast. Zo geven zijn verticale trainingsmeters per uur een hogere waarde aan dan diegene die je nodig hebt om in de Tour mee te strijden voor de top tien. Pogacar houdt in Monaco ook graag een zone 2-training: een sessie waarbij je op 60 à 70 procent zit van je maximale hartslag.

Pogacar probeert op cols zo lang mogelijk zone 2 aan te houden en op vlakke wegen blijft hij sowieso in zone 2 rijden. Zelfs bij deze zogenaamd rustige trainingen beweert hij zelf 320 tot 340 watt te trappen. Dat zijn wattages waar menig tegenstander in het peloton van zal achterover vallen. Met dit soort cijfers is het geen wonder dat de Sloveen vele koersen domineert.

Pogacar weet dat hij op het vlakke niet meer herstelt

Al moet dit alles ook wel met een korreltje zout genomen worden. Pogacar plaatst er zelf ook een kanttekening bij: "Als je een training van vijf uur doet, is je zone 2 je zone 2 niet meer. Je moet weten wanneer dat gebeurt, want op het vlakke herstel je niet meer. En de dag daarna rijd ik dan sowieso niet meer op de fiets. Dus aan het einde van een training trap ik 300 watts in mijn zone 2", aldus Pogi.

In 2024 was hij nog veel beter dan in 2023. Daar heeft de drievoudige Tourwinnaar ook een verklaring voor. "Ik ben niet alleen veranderd op de fiets, maar ernaast ook. Ik ben bijvoorbeeld meer core gaan trainen. Bovendien is hij meer op VO2 Max gaan trainen en heeft hij ook looptrainingen aan zijn schema toegevoegd. Steeds meer renners doen aan hardlopen.

Pogacar verveelt zich op vakantie

"'Ik probeer de laatste twee jaar meer te lopen, vooral in de winter. Dit jaar lukte het eigenlijk niet echt. Vorig jaar gingen we nog in Abu Dhabi met z'n allen hardlopen. Ook op vakantie doe ik dat, want dan ga ik mij vervelen. Dan ga ik hardlopen, zwemmen, enzovoort."