Visma-Lease a Bike blijft gele trui nog jaren viseren en heeft de 'nieuwe Vingegaard' al beet: "Strijd aangaan met Pogacar"

Ze rijden bij Visma-Lease a Bike al in het geel, maar 'de gele trui' is nog wel wat anders. Vingegaard kon 'm al twee keer mee naar huis nemen.

Visma-Lease a Bike zal nog wel enkele jaren in de Tour de France de kaart Jonas Vingegaard trekken. Moest de Deen ooit over zijn beste punt heen zijn, dan heeft de ploeg van Wout van Aert nu al een troonopvolger in de rangen. De amper 20-jarige Jørgen Nordhagen zou hiervoor moeten doorgaan. Na één seizoen in de opleidingsploeg wordt het zijn eerste jaar in de hoofdmacht.

Ze hebben er bij Visma-Lease a Bike wel een handje van weg om in andere sporten atleten met uitzonderlijke fysieke mogelijkheden te spotten. Dat was het verhaal van Primoz Roglic, die uit het skiën kwam. Nordhagen wordt dus eerder bestempeld als de 'nieuwe Vingegaard' en degradeerde vorig jaar nog iedereen op het WK langlaufen voor junioren.

Visma-Lease a Bike gaat Vingegaard niet 'kopiëren'

Nordhagen heeft uiteindelijk voor de koers gekozen. Bij Visma-Lease a Bike wrijven ze zich uiteraard in de handen. Hun nieuwe groeibriljant zou fysiek en qua karakter heel erg op Vingegaard lijken. "Maar we moeten wel oppassen dat we niet zeggen: "We gaan zomaar eventjes Vingegaard gaan kopiëren"", waarschuwt Robbert de Groot, Head of Development van de ploeg, bij Sporza.



"Want Jonas en Jørgen zijn 2 verschillende persoonlijkheden met verschillende eigenschappen. Met Jonas hebben we wel een bepaald traject doorlopen en daaruit hebben we veel geleerd. Die ervaring zullen we gebruiken om ook met Jørgen stappen te zetten." Verwacht Nordhagen dus enkele jaren nog niet aan de start van de Tour.

Ontmoeting met Pogacar in de Strade

De jonge Noor rijdt dit jaar wel de Ronde van Oman. "En ik sta er ook op voor de Strade Bianche. Tadej Pogacar staat daar ook aan de start. Ik zal meteen aan den lijve ondervinden hoe hard er gereden wordt op het hoogste niveau. Het zou leuk zijn om op een dag de strijd aan te gaan met Pogacar."