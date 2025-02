🎥 "Het is crazy": auto rijdt bijna in op peloton, valpartij dwingt Maxim Van Gils tot opgave

Maxim Van Gils heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges niet uitgereden. En dat door een auto die bijna inreed op het peloton.

Het debuut van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe begon woensdag nog goed in de eerste rit van de Ster van Bessèges. Van Gils werd in de sprint bergop vierde en was een van de favorieten voor de eindzege.

In de tweede rit belandde Van Gils in de finale in de gracht. Een auto reed net niet in op het peloton, maar Van Gils ging dus toch nog tegen de grond. Ook ploegmaat Jordi Meeus viel, hij kon zijn weg nog verder zetten.

Van Gils geeft op na valpartij

Voor Van Gils was het echter einde verhaal. Volgens ploegleider Heinrich Haussler kwamen Van Gils en Meeus net terug in het peloton na mechanische problemen. "Er was een soort domino-effect en Maxim crashte in de gracht", zegt Haussler bij wielerjournalist Daniel Benson.

"Hij lijkt oké, maar hij heeft veel pijn. We gaan hem laten onderzoeken om zeker te zijn dat hij oké is." Van Gils zou geen sleutelbeenbreuk hebben, maar zou te veel last gehad hebben van de impact van de val om nog verder te rijden.

"In deze koers zijn er overal auto’s, stilstaand of rijdend. Het is crazy", uitte Haussler nog zijn ongenoegen. Van Gils had zijn debuut bij Red Bull-BORA-hansgrohe wellicht anders voorgesteld.