José De Cauwer vreest voor Wout van Aert: "Of je dat met volle overtuiging kunt zeggen..."

Wout van Aert wil dit jaar meedoen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dan zal hij wel Mathieu van der Poel en/of Tadej Pogacar moeten kloppen.

Vorig jaar moest Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix missen door een valpartij in Dwars door Vlaanderen. Toenmalig wereldkampioen Mathieu van der Poel pakte de dubbel en maakte zijn palmares nog wat indrukwekkender.

Van der Poel zit intussen aan drie zeges in de Ronde, Van Aert moet het stellen met één podiumplaats in 2020. In Parijs-Roubaix stond Van Aert in 2022 en 2023 op het podium, Van der Poel won de voorbije twee edities.

De Cauwer over kansen van Van Aert

En dan is er ook nog Tadej Pogacar. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2023 staat dit jaar opnieuw aan de start. José De Cauwer schat het dan ook somber in voor Van Aert wat zijn kansen op winst betreft.

"Fysiek is er tegen Tadej Pogacar, net als tegen Mathieu van der Poel, weinig of niets in te brengen", zegt hij bij Knack. Enkel met een sterk tactisch plan kunnen Pogacar en Van der Poel geklopt worden volgens De Cauwer.

Toch schrijft De Cauwer Van Aert nog niet helemaal af. "Als hij een feilloze voorbereiding heeft en niet valt, ga ik ervan uit dat hij nog altijd bij die twee hoort. Of je dat met volle overtuiging kunt zeggen… dat is iets anders."