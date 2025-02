Landgenoot van Pogacar heeft geen goed nieuws voor Evenepoel en co over de wereldkampioen

Tadej Pogacar (26) was in 2024 bijzonder dominant. De Sloveen won maar liefst 25 koersen en was onder meer in de Giro, de Tour en op het WK oppermachtig.

Een solo van 80 kilometer in de Strade Bianche, zes ritzeges en bijna tien minuten voorsprong in de Giro, zes ritzeges en meer dan zes minuten voorsprong in de Tour, een aanval van 100 kilometer op het WK in Zürich. Tadej Pogacar tartte de wielerwetten in 2024. Martin Hvastija, ex-Sloveens kampioen, is dan ook onder de indruk van de prestaties van zijn landgenoot. "Ik weet niet waar zijn motivatie en aanpak vandaan komen", zegt hij bij Siol's Spotkast. "Maar het lijkt erop dat hij geniet van koersen en graag de grenzen opzoekt." Pogacar zou er ook zelf op aandringen om zo veel mogelijk verschillende wedstrijden te rijden en die ook proberen te winnen, zoals hij nu doet. Zal dominantie van Pogacar blijven duren? Pogacar is dus bijzonder dominant, maar Hvastija stelt dat dat niet zal blijven duren. "Natuurlijk komt zijn ondergang op een gegeven moment. Alle renners beginnen vroeg of laat hun vorm te verliezen", zegt de Sloveen. "Maar zolang hij geen blessures heeft of ziek is, zal hij blijven domineren. Volgens fysiologische normen zijn de beste jaren voor duursport rond de 28, dus hij heeft nog minstens een paar topseizoenen voor de boeg." Evenepoel en co zullen nog even zoet zijn met Pogacar.