Meer details bekend over 'verdwijning' van Oscar Freire: "Het is allemaal verkeerd begrepen"

Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire werd woensdag door zijn vrouw als vermist opgegeven. De Spanjaard werd teruggevonden, zijn broer maakt duidelijk dat het om een familiekwestie gaat en er geen reden was tot ongerustheid.

Oscar Freire had maandag zijn woning verlaten zonder zijn telefoon, sleutels, portefeuille of bankkaarten. Volgens La Gazzetta dello Sport ​had Freire ruzie gehad met zijn vrouw en had hij een briefje achtergelaten met daarop: "Ik ben nutteloos" en "Nu kun je ontspannen."

Toen de drievoudige wereldkampioen 48u later niet terug was, sloeg zijn vrouw alarm en gaf ze Freire op als vermist. De Spaanse politie ging op zoek naar Freire, die met de auto was vertrokken.

Broer Freire begrijpt heisa niet

De auto van Freire werd teruggevonden aan zijn appartement in Alicante, maar van de Spanjaard was er geen spoor. Tot de broer van Freire om 17u bevestigde dat alles in orde was met de drievoudige wereldkampioen.

"Ik weet dat hij in orde is. Hij is een paar dagen van huis weggeweest en hij komt terug", vertelde Antonio Freire, de broer van Oscar, aan de Spaanse krant Marca. "Het is allemaal verkeerd begrepen geweest."

"Het was een familiekwestie, niet meer dan dat. We begrijpen de gevolgen ook niet. Er was geen nieuws. Oscar heeft een familieprobleem gehad en is een paar dagen weggeweest", klinkt het nog bij de Spanjaard. Freire zou inmiddels ook weer thuis zijn.