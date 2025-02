Niet iedereen tevreden bij Visma-Lease a Bike: "Natuurlijk wilde ik naar de Tour, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij Visma-Lease a Bike rijden veel kopmannen en die hebben allemaal andere doelen. Zo droomde Olav Kooij van de Tour, maar moet hij tevreden zijn met de Giro.

Dit voorjaar mag Olav Kooij zijn kans gaan in klassiekers zoals Kuurne-Brussel-Kuurne, Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Daarna bereidt hij zich voor op een nieuwe deelname aan de Giro.

Vorig jaar stond Kooij ook al aan de start van de Ronde van Italië, de Nederlander won net voor de eerste rustdag de negende rit. In de tiende rit ging Kooij echter niet meer van start door een positieve coronatest.

Geen Tour, wel Giro voor Kooij

Dit jaar rijdt Kooij opnieuw de Giro, zonder ongelukken, nu wel samen met Wout van Aert. Toch droomde hij ook van de Tour. Maar Visma-Lease a Bike wil met Jonas Vingegaard opnieuw voor de eindzege gaan.

"Het feit dat ze hem daarin volledig ondersteunen, dat betekende voor mij dat het niet paste", zegt Kooij bij WielerFlits. En daarom werd het dus weer de Giro. "Natuurlijk had ik de Tour graag gedaan, maar ik weet ook hoe de verhoudingen binnen de ploeg zijn."

Kooij weet dan ook dat de Tour niet realistisch was. De Nederlander heeft nog een contract tot eind dit jaar bij Visma-Lease a Bike, de vraag is of hij dat nog zal verlengen. Bij Visma-Lease a Bike lijkt er ook de volgende jaren weinig kans op de Tour voor Kooij.