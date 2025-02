Patrick Lefevere over weg naar Tour-zege van Remco Evenepoel: "Dat weet hij zelf ook"

Remco Evenepoel deed het vorig jaar uitstekend bij zijn eerste deelname aan de Tour de France. Maar schuilt er in hem ook een toekomstig winnaar van de Tour?

Met een ritzege in de eerste tijdrit, de witte trui voor beste jongere en een derde plaats in het eindklassement deed Remco Evenepoel het uitstekend in de Tour vorig jaar. Na zijn overwinning in de Vuelta van 2022 een tweede podiumplaats in een grote ronde.

Kan Evenepoel in de toekomst ook de Tour winnen? Toppers zoals Pogacar en Vingegaard, die de Tour respectievelijk al drie keer en twee keer wonnen, zijn slechts een aantal jaar ouder dan Evenepoel en zullen nog een tijdje meegaan.

Lefevere ziet veel kwaliteiten bij Evenepoel

Patrick Lefevere weet dat een zege in de Tour de France niet vanzelf zal komen voor Remco Evenepoel. "Er is nog heel wat werk aan de winkel en dat weet hij zelf ook", zei Lefevere onlangs bij De Zevende Dag.

"Hij heeft de gave van de tijdrit, dat is al heel goed voor een ronderenner. Hij kan bergop rijden, daar is Remco moeilijk in de problemen te brengen", zei Lefevere. En Evenepoel doet ook elk jaar meer ervaring op. "Hij wordt ook elk jaar slimmer."

"Vorig jaar heeft hij in de Tour geen enkele slechte dag gehad." Evenepoel koos bij een aanval van Pogacar telkens voor zijn eigen tempo in plaats van de Sloveen te proberen volgen. In het verleden probeerde Evenepoel dat wel soms, met alle gevolgen vandien.