Remco Evenepoel is gewaarschuwd: Tadej Pogacar wil zijn hegemonie doorbreken

Tadej Pogacar veroverde eind september vorig jaar de regenboogtrui op de weg in Zürich. In het tijdrijden was Remco Evenepoel opnieuw aan het feest, maar ook daar heeft Pogacar dit jaar zijn zinnen op gezet.

In Zürich werd Remco Evenepoel voor de tweede keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was zo'n zes seconden sneller dan Filippo Ganna, die hij eerder ook al klopte in de tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs.

Dit jaar in Rwanda krijgt Evenepoel allicht concurrentie van Tadej Pogacar. De Sloveen nam al drie keer deel aan het WK tijdrijden, een zesde plaats in Wollongong is zijn beste resultaat. In Glasgow werd Pogacar in 2023 pas 21ste.

Pogacar wil dubbel pakken op WK in Rwanda

Maar in Kigali worden de omstandigheden bijzonder zwaar door de hitte, de vochtigheid en de hoogte (zo'n 1500 meter boven zeeniveau). "Je moet fysiek echt in orde zijn en er misschien zelfs al vroeg naartoe gaan", zegt Pogacar bij WielerFlits.

De Sloveen verklapte dus ook dat hij wil deelnemen aan het WK tijdrijden, maar ook in de wegrit heeft Pogacar opnieuw zijn zinnen gezet op de regenboogtrui, waar Evenepoel ook één van zijn grootste concurrenten wordt.

"Mijn grote wens is om mijn wereldtitel te verlengen. Eén keer de regenboogtrui winnen is ongelooflijk. Nu ik die mag dragen, voel ik dat ik er echt trots op ben. Het is echt geweldig. Dat wil ik niet loslaten", zei Pogacar nog.