Tadej Pogacar rijdt opvallende Vlaamse klassieker: "Gaat misschien wel gruwelijk mis"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een jaar afwezigheid keert Tadej Pogacar terug naar Vlaanderen. Al voegde de Sloveen wel een opmerkelijke wedstrijd toe aan zijn programma.

Op 17 februari begint Tadej Pogacar aan zijn seizoen in de UAE Tour, daarna rijdt de wereldkampioen een hele reeks klassiekers. De Sloveen jaagt eerst op een derde zege in de Strade Bianche en een eerste zege in Milaan-Sanremo.

Daarna zakt de Sloveen af naar Vlaanderen. Net als twee jaar geleden rijdt Pogacar de E3 Saxo Classic (28 maart) en de Ronde van Vlaanderen (6 april). Hij werd toen derde in de E3, de Ronde won de Sloveen.

Pogacar aan de start in Gent-Wevelgem

Dit jaar voegt Pogacar echter ook Gent-Wevelgem (30 maart) toe aan zijn Vlaamse programma. Traditioneel een koers die meer op het lijf van sprinters is geschreven, al kwam er de voorbije twee jaar telkens een duo naar de streep in Wevelgem.

"Dat is een beetje een rare koers voor mij", geeft Pogacar toe bij WielerFlits. "Ik zie het als een uitdaging, we zien wel hoe het gaat. Misschien gaat het wel gruwelijk mis, maar ook daar kijk ik naar uit."

Pogacar wil elk jaar enkele nieuwe wedstrijden toevoegen aan zijn programma, om zo telkens opnieuw uitdaagd te worden. Zo reed Pogacar vorig jaar voor het eerst de Giro. Met groot succes, want de Sloveen won zes ritten en het eindklassement.