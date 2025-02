🎥 Arnaud De Lie knalt naar dubbelslag na opgave half peloton: "Daarom reed ik toch verder"

Belgisch kampioen Arnaud De Lie heeft een incidentrijke derde etappe gewonnen in de Ster van Bessèges. In een massasprint veegde De Lie de nul weg dit seizoen.

Doordat er opnieuw een auto op het parcours reed in de derde rit, was voor acht teams de druppel. Onder meer Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek en INEOS Grenadiers beslisten om de strijd te staken in de Ster van Bessèges.

En zo bleven slechts zo'n 90 renners over, met onder meer Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Dylan Teuns probeerde in de finale nog weg te rijden, maar hij kon een beperkte massasprint ook niet ontlopen.

Die Lie nestelde zich in het wiel van de lead-out van Groupama-FDJ en Arkéa-B&B Hotels. De Belgische kampioen vocht een stevig duel uit tegen Arnaud Démare, maar haalde het wel in de sprint. De Lie is ook de nieuwe leider.

De Lie twijfelde ook om verder te rijden

"We hebben getwijfeld of we zouden voortrijden. Als iedereen was gestopt, zou het lastig geweest zijn om voort te doen. Uit respect voor de organisatie heb ik dat toch gedaan. Ik denk dat ik de juiste keuze gemaakt heb", zei De Lie achteraf.

"Veiligheid is uiteraard heel belangrijk. Het is een lastig dilemma. Want we willen ook koersen, zodat we onze passie kunnen uitoefenen. Zonder koersen lukt dat niet."