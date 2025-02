🎥 UAE en Pogacar wilden het nog geheim houden: ploegmaat praat zijn mond voorbij

Vorig jaar reed Tadej Pogacar voor het eerst in zijn carrière de Giro. De Sloveen greep in de eerste rit nog naast de roze trui, maar veroverde die wel op de tweede dag. Pogacar zou het roze daarna niet meer afgeven.

In totaal won Pogacar zes ritten in de Giro en won hij ook het eindklassement met bijna tien minuten voorsprong. In de Tour won Pogacar ook zes ritten en het eindklassement, Vingegaard werd tweede op ruim zes minuten.

Dit jaar rijdt Pogacar al zeker de Tour, tussen de Giro en de Vuelta moest hij nog een keuze maken. Teammanager Matxin maakte deze week duidelijk dat Pogacar zijn keuze had gemaakt en die over zo'n tien dagen zou communiceren tijdens de UAE Tour.

Ploegmaat Marc Soler leek echter niet helemaal op de hoogte daarvan. In de El Pinganillo-podcast van Javier Ares verklapte de Spanjaard al welke grote ronde Pogacar zal rijden. "Het is simpel: we willen de Tour en de Vuelta winnen met Tadej."

Voor het eerst sinds 2019 lijkt Pogacar dus aan de start te staan van de Vuelta. Als 20-jarige neoprof won Pogacar toen drie ritten en werd hij derde in het eindklassement. Dit jaar wil de Sloveen dus voor het eerst de Vuelta winnen.

Marc Soler was asked for objectives of UAE Team Emirates and he said that winning the Tour again with Tadej and winning the Vuelta with Tadej. 👀 pic.twitter.com/6NUMSjSzuw