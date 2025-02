Geen startrecht in Vlaamse voorjaarskoersen: "En wat als de vedetten thuisblijven?"

Vorige week was de wielerploeg van Philippe Wagner Bazin-WB te zien in de Alula Tour in Saoedi-Arabië. In Vlaanderen zullen zij echter minder te zien zijn dit voorjaar.

Bingoal-WB gaat voortaan als Philippe Wagner Bazin-WB door het leven. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, maar aan de werking is niet veel veranderd. “Die Franse sponsor stond vorig jaar al aan het hoofd van een continentaal team, maar vervangt nu bij ons Bingoal. Hij brengt weliswaar enkele renners mee, maar structureel verandert er eigenlijk niet zo veel”, zegt Kenneth Van Rooy aan Het Nieuwsblad. Al zit de ploeg wel duidelijk met de handen in het haar over een andere zaak. “We krijgen dit seizoen geen startrecht meer in Vlaamse koersen als de Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem”, klinkt het. En dat heeft met enkele grote namen te maken. “Die organisatoren geven blijkbaar de voorkeur aan de Zwitserse ploegen van Julian Alaphilippe (Tudor, red.) en Tom Pidcock (Q36.5, red.). Sportief valt die keuze misschien nog te verdedigen, maar ik vraag mij af hoe die organisaties gaan reageren als die ploegen hun vedetten thuislaten.” In het buitenland krijgen ploegen uit eigen land vaak de voorkeur om deel te nemen aan een koers, hekelt Van Rooy. “Nu goed, het is jammer, maar er zijn nog altijd voldoende andere koersen zijn waarin wij kunnen uitblinken”, besluit hij.