Onbewuste transitie? "Wout van Aert is geen professioneel renner meer, maar..."

Mathieu van der Poel en Wout van Aert, het zullen voor eeuwig elkaars concurrenten blijven. Het is uitkijken wat het voorjaar brengen zal.

Voor 2025 staat de onderlinge strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert na het WK veldrijden op 1-0 in het voordeel van de Nederlander.

De vraag is of onze landgenoot in zijn grote doelen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de maat kan nemen van de wereldkampioen veldrijden.

“Qua basisconditie kan hij wedijveren met Mathieu, maar qua explosiviteit is er een verschil tussen die twee en dat hebben we gezien in het veldrijden”, zegt Gérard Bulens die voor RTBF en Pickx de koers volgt.

Volgens Bulens heeft Van Aert, misschien onbewust zelfs, een transitie doorgemaakt. “Ik denk dat Wout niet langer een professionele renner is, maar een professionele familieman.”

Bulens is van oordeel dat Van Aert voor zijn lichaam wil zorgen en nieuwe, zware valpartijen wil vermijden. “Hij wil zichzelf niet meer op dezelfde manier in gevaar brengen en dat is volkomen onbewust. Het is een psychologisch element dat je niet over het hoofd mag zien. En dat kan tellen.”