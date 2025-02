Wout van Aert laat opnieuw topklassieker links liggen: "Zou je altijd moeten rijden"

Voor het tweede jaar op rij laat Wout van Aert Milaan-Sanremo links liggen. Al is er wel begrip voor de keuze van Van Aert, die later dit jaar ook nog de Giro rijdt.

Om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix laat Wout van Aert opnieuw enkele klassiekers schieten. De Strade Bianche, die hij won in 2020, rijdt Van Aert al voor het vierde jaar op rij niet.

Ook Milaan-Sanremo, het monument dat Van Aert ook won in 2020, staat opnieuw niet op zijn programma. Hetzelfde geldt voor Gent-Wevelgem, Van Aert won er in 2021. Vooral klassiekers die hij won, laat Van Aert dus links liggen.

Pozzato begrijpt keuze van Van Aert

Filippo Pozzato, die Milaan-Sanremo won in 2006, vindt het spijtig dat Van Aert er dit jaar opnieuw niet bij is in La Primavera. "Ik vind het jammer dat hij daar niet bij is, want het is een koers die goed bij hem past", zegt Pozzato bij Bici.Pro.

"Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou je naar mijn mening altijd moeten rijden. Het is een gok van hem, maar ik begrijp dat hij ervoor kiest om te focussen op het tweede deel van voorjaar, met ook de Giro."

"Het zal vreemd zijn dat iemand zoals hij er niet bij is, maar in het moderne wielrennen moet je je richten op specifieke doelen. Dus vanuit dat perspectief begrijp ik zijn keuze wel", besloot Pozzato nog.