Alweer pech voor Visma-Lease a Bike: toptalent maakt valse start

Visma-Lease a Bike lijkt alweer in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Toptalent Jørgen Nordhagen moest debuteren voor de ploeg, maar moet dat nu even uitstellen.

In de Tour Down Under liep het voor Dylan van Baarle al in de eerste etappe mis, de Nederlander kwam ten val en liep daarbij een sleutelbeenbreuk op. Na heel wat blessures vorig jaar opnieuw een domper voor de Nederlander.

Nu was er slecht nieuws over toptalent Jørgen Nordhagen uit Oman. De 20-jarige Noor had vrijdag moeten debuteren voor de hoofdmacht van Visma-Lease a Bike in de Muscat Classic, maar moest door ziekte forfait geven.

Ook de Ronde van Oman kwam te vroeg voor Nordhagen, de jonge Noor is zaterdag niet van start gegaan in de vijfdaagse rittenkoers. En dus zit er niets anders op voor hem dan gewoon terug naar huis te keren.

Kooij en Uijtdebroeks kopmannen in Oman

Visma-Lease a Bike is dus met zeven renners gestart in Oman, maar heeft met sprinter Olav Kooij en klassementsrenner Cian Uijtdebroeks wel nog twee ijzers in het vuur die kunnen scoren in het Midden-Oosten.

Voor Nordhagen wordt het nu concentreren op zijn volgende koersen, namelijk het Franse openingsweekend. Net als Uijtdebroeks komt de Noor aan de start in de Faun-Ardèche Classic (1 maart) en de Faun Drome Classic (2 maart).