Dromen mag: Eddy Merckx ziet blessure van Remco Evenepoel omslaan in voordeel

Remco Evenepoel is nog volop aan het revalideren. Eddy Merckx merkt echter op dat dit een voordeel kan worden.

Net als Remco Evenepoel is ook Eddy Merckx momenteel aan het revalideren. Hij viel in december met de fiets en moest een heupoperatie ondergaan.

Momenteel revalideert hij net als Evenepoel in Antwerpen en hij ziet dat het met de dubbele olympische kampioen de goede richting uitgaat.

Dat Evenepoel al veel tegenslag had, net als Wout van Aert, is voor een stuk ook logisch. De snelheid in het peloton ligt veel hoger dan vroeger.

De blessures die Evenepoel nu heeft zijn echter niet van de poes, maar dat hij moet revalideren kan op lange termijn ook voordeel opleveren, zo denkt Merckx.

“Hij was vorig jaar derde”, zegt Merckx bij Het Laatste Nieuws over de Tour de France. “Voor het ogenblik staan Pogacar en Vingegaard nog iets hoger. Maar als Remco nog kan verbeteren, dan ja. Hij heeft nu die blessure, maar zo kan hij ook meer reserve hebben bij de Tour.”