Eli Iserbyt trekt aan de alarmbel en wil iets grondig zien veranderen in het veldrijden

Voor Eli Iserbyt staan er nog enkele crossen op het programma, maar het einde mag dan wel stilaan komen. Onder meer de drukke kerstperiode heeft er stevig ingehakt bij Iserbyt.

Met Middelkerke en Lille en volgende week Sint-Niklaas en Brussel staan er nog twee dubbele weekend op het programma in het veldrijden, op 23 februari wordt het seizoen afgesloten met de Sluitingsprijs in Oostmalle.

Nog vijf crossen op het programma dus, maar voor de meeste crossers gaat het de voorbije weken toch met hoogtes en laagtes. Zo werd Eli Iserbyt dertiende op het WK, woensdag in Maldegem werd hij tweede.

Kerstperiode te druk voor Iserbyt

Voor Iserbyt is vooral de drukke kerstperiode een oorzaak van waarom het de voorbije weken zo stroef verloopt bij enkele crossers. "Ik snap dat het commercieel voordelig is om in die periode te organiseren", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar je ziet tegelijk dat renners keuzes maken en bepaalde wedstrijden links laten liggen." Voor de fulltime crossers die alles willen rijden is de kerstperiode, met elf crossen in zestien dagen, gewoon te druk volgens Iserbyt.

Ook Iserbyt zelf merkte dat zijn trainingen na de kerstperiode niet meer echt aansloegen. En Iserbyt kampte natuurlijk ook nog met zijn blessure, waarvoor hij na de cross in Brussel heel wat onderzoeken voor zal ondergaan.