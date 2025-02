Jordi Meeus streng voor renners die toch verder koersten én haalt ook uit naar de UCI

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Ster van Bessèges beslisten heel wat ploegen om de handdoek in de ring te gooien. Jordi Meeus begrijpt dan ook niet dat enkele ploegen beslisten om toch verder te rijden.

Na een incident met een auto in de tweede rit van de Ster van Bessèges, waarbij Maxim Van Gils onrechtstreeks ten val kwam en moest opgeven, hadden de renners de organisatie nog één kans gegeven.

Als er zich nog zo'n incident zou voordoen, dan zouden ze uit koers stappen. Na zeven kilometer was het alweer zover en de renners zetten voet aan grond. Maar enkele kleinere Franse teams beslisten om toch verder te rijden.

Meeus wijst met de vinger naar de UCI

Jordi Meeus begrijpt hen niet. "Eigenlijk niet, neen. Nu is het relatief goed afgelopen, maar wat als er een auto op het parcours komt in een afdaling? Dan zegt iedereen: 'Waren we toch maar gestopt'", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Meeus hekelt ook de UCI, die de verantwoordelijkheid in handen van de renners legde om verder te rijden. De UCI-commissaris besliste namelijk om de koers te laten doorgaan, ondanks dat er voor de rit dus unanimiteit was dat het bij een nieuw incident einde verhaal zou zijn.

"Onze ploegleider had het vooraf nog gevraagd aan een UCI-commissaris: 'Zou jij je kind laten koersen in deze omstandigheden?' Hij zei dat hij dat niet zou doen, maar uiteindelijk wordt dan toch geen beslissing genomen."