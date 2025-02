Steff Cras doet boekje open over pechjaar: "Had niet mogen gebeuren, maar ik moest van de ploeg"

Voor Steff Cras werd 2024 een jaar om snel te vergeten na een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Hij startte nog wel in de Tour, maar had daar later veel spijt van.

Naast Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard was Steff Cras een van de grote slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland in april vorig jaar. Cras liep daarbij een gebroken rib, een geperforeerde long en acht breuken aan dwarsuitsteeksels van de wervels op.

Hij moest bijna een maand rechtop zittend slapen in een speciale stoel en beleefde een zware revalidatie, maar toch stond Cras minder dan drie maanden later aan de start van de Tour. En hij werd zestiende in het klassement.

Cras wrong zich uit in de Tour

Maar achteraf besefte Cras dat hij zijn lichaam te hard had gepusht om klaar te zijn voor de Tour. "Ik had nooit mogen starten, maar ik moest omdat de Tour veruit de belangrijkste wedstrijd van het jaar is voor de ploeg", zegt Cras bij Het Nieuwsblad.

Terwijl hij nog moest herstellen, moest Cras alweer gewicht verliezen voor de Tour. En dat had gevolgen in het najaar, in vijf van zijn zes koersen na de Tour haalde Cras de finish niet. En in september kreeg Cras gordelroos.

Die huidziekte ontwikkelde zich op de plaats waar Cras in het voorjaar was gevallen. Cras moest medicatie nemen en een een maand platte rust nemen. Deze winter kon hij goed trainen en lijkt hij weer stilaan de oude te zijn, vrijdag werd hij in zijn eerste koers van 2025 19de in de Muscat Classic.