Tiesj Benoot onthult waar zijn opvallende voornaam vandaan komt

Tiesj Benoot is geen tafelspringer, maar hij valt natuurlijk wel op door zijn aparte voornaam. Nu heeft de renner van Visma-Lease a Bike onthuld waar zijn voornaam vandaan komt.

In 2015 kwam Tiesj Benoot als een komeet binnen in het profwielrennen door als 21-jarige neoprof meteen zesde te worden in Dwars door Vlaanderen en vijfde te worden in de Ronde van Vlaanderen.

Maar vooral zijn opvallende voornaam is iets wat opvalt bij Benoot. Bij radiozender Willy onthult hij nu waar zijn voornaam vandaan komt. “Blijkbaar naar Tish Hinojosa, een tex-mex-zangeres”, zegt Benoot.

“Ik denk dat ze van Californië afkomstig is, ergens in Noord-Amerika. Ze zei dat als ik eens in de buurt was, dat het leuk zou zijn om een keertje kennis te maken. Spijtig genoeg gebeurt dat niet veel.”

Programma Tiesj Benoot

Want Benoot bereidt zich nu uiteraard voor op het nieuwe seizoen. Dat begint voor hem op 17 februari in de Clasica Jaen, samen met Wout van Aert. Vanaf 19 februari rijden Benoot en Van Aert ook samen de Ronde van de Algarve.

Daarna staat het openingsweekend al voor de deur met de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2 maart). Na een stage keert Benoot daarna terug in competitie in de E3 Saxo Classic (28 maart).