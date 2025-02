Toon Aerts komt met opvallend voorstel: "Wie geld wil verdienen, die staat aan de start"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Toon Aerts zwoegde zich door de kerstperiode, waarin hij sukkelde met zijn gezondheid. Hij wil dan ook terug naar hoe het vroeger was en crossers kunnen kiezen of ze aan de start komen.

De voorbije jaren werd de kerstperiode voor crossers steeds drukker. De commercieel interessante periode zit propvol, waardoor crossers nu vaak ziek worden. Dit seizoen waren er elf crossen op zestien dagen in de kerstperiode.

Door die drukke kerstperiode, en ook opkomst van gravel, begint het seizoen in het veldrijden ook steeds later. Dit seizoen werd de eerste cross van het seizoen pas op 12 oktober in Beringen gereden.

Aerts stelt twee oplossingen voor

"Het seizoen mag voor mij en vele renners opnieuw vroeger beginnen", zegt Toon Aerts bij Het Nieuwsblad. Zo kan ook de Wereldbeker opnieuw meer gespreid worden over het hele seizoen, die loopt nu van eind november tot eind januari.

Aerts vindt ook dat er begin december opnieuw twee crossen gepland zouden moeten zijn die niet meetellen voor een klassement. Ook een cross die niet op tv komt in de kerstperiode, zoals Bredene vroeger, zou mogen terugkomen van Aerts.

"Wie op stage wil, krijgt daar de ruimte voor. Wie geld wil verdienen, die staat aan de start", stelt Aerts. De UCI stelde vrijdag nog de volledige kalender voor de Wereldbeker voor en die wordt opnieuw in dezelfde periode georganiseerd, van verandering is dus nog geen sprake.