Yves Lampaert vindt opvallende oplossing na opgave in Ster van Bessèges

Geen Ster van Bessèges meer voor Yves Lampaert, hij stapte met zijn hele team uit de Franse rittenkoers door onveiligheid in de derde etappe. Hij vond dan maar een opvallend alternatief.

Na een nieuw incident met een auto na amper tien kilometer in de derde etappe was het voor acht ploegen genoeg geweest in de Ster van Bessèges. Zij knepen in de remmen en beslisten om uit de koers te stappen.

Daardoor verliezen ze wel drie koersdagen, wat niet ideaal is enkele weken voor de klassiekers. Om dat te compenseren, vond Yves Lampaert een opvallende oplossing in Frankrijk. Daar blijft hij nog enkele dagen.

Lampaert werkt alternatieve training af

"Ik heb mijn intrek genomen in de chambre d'hôte van mijn oom. Het weer is niet fantastisch, maar zo ben ik toch nog eens op familiebezoek geweest", zegt Lampaert bij Sporza. En zo kan hij verder trainen.

Volgende week reist Lampaert dan door naar Portugal, waar hij op 16 februari de Figueira Champions Classic rijdt. Zijn ploegmaat Remco Evenepoel pakte daar vorig jaar stevig uit met een solo van zo'n 50 kilometer.

Vanaf 19 februari tot 23 februari rijdt Lampaert dan de Ronde van de Algarve, daarna volgt het openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad (1 maart) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2 maart).